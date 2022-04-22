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Trabzonspor'da Benjamin Tetteh transferi sürprizi! Böyle duyurdular

Trabzonspor'da son dakika haberi... Süper Lig'de açık ara farkla lider durumda bulunan bordo mavililer için Gana basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Trabzonspor, gündeminde Yeni Malatyaspor'da forma giyen golcü futbolcu Benjamin Tetteh'i aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 09:08
Trabzonspor'da Benjamin Tetteh transferi sürprizi! Böyle duyurdular

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, transferde gaza bastı. Bordo mavililer bir yandan en kısa sürede alacağı puanlarla şampiyonluğunu resmen ilan etmeye hazırlanırken, bir yandan da transfer için çalışmalarını yürütüyor.

Trabzonspor'da Benjamin Tetteh transferi sürprizi! Böyle duyurdular

Bu bağlamda Gana basını, Trabzonspor için önemli bir iddiayı okuyucularına aktardı. Edinilen bilgilere göre Trabzonspor, gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek istiyor ve gözünü, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Benjamin Tetteh'e dikti.

Trabzonspor'da Benjamin Tetteh transferi sürprizi! Böyle duyurdular

Yeni Malatyaspor'un küme düşmesinin kesinleşmesiyle beraber Tetteh'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor ve rotasının Trabzonspor olabileceği belirtiliyor.

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