Trabzonspor'da Benjamin Tetteh transferi sürprizi! Böyle duyurdular

Süper Lig 'in lideri Trabzonspor , transferde gaza bastı. Bordo mavililer bir yandan en kısa sürede alacağı puanlarla şampiyonluğunu resmen ilan etmeye hazırlanırken, bir yandan da transfer için çalışmalarını yürütüyor.

Bu bağlamda Gana basını, Trabzonspor için önemli bir iddiayı okuyucularına aktardı. Edinilen bilgilere göre Trabzonspor, gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek istiyor ve gözünü, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Benjamin Tetteh'e dikti.