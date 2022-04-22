Trabzonspor'da Benjamin Tetteh transferi sürprizi! Böyle duyurdular

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, transferde gaza bastı. Bordo mavililer bir yandan en kısa sürede alacağı puanlarla şampiyonluğunu resmen ilan etmeye hazırlanırken, bir yandan da transfer için çalışmalarını yürütüyor.
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, transferde gaza bastı. Bordo mavililer bir yandan en kısa sürede alacağı puanlarla şampiyonluğunu resmen ilan etmeye hazırlanırken, bir yandan da transfer için çalışmalarını yürütüyor.
Bu bağlamda Gana basını, Trabzonspor için önemli bir iddiayı okuyucularına aktardı. Edinilen bilgilere göre Trabzonspor, gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek istiyor ve gözünü, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Benjamin Tetteh'e dikti.
Yeni Malatyaspor'un küme düşmesinin kesinleşmesiyle beraber Tetteh'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor ve rotasının Trabzonspor olabileceği belirtiliyor.
G.SARAY DA İSTEMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Benjamin Tetteh, bir dönem Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
Benjamin Tetteh, bu sezon toplamda 27 maça çıkarken 7 gol 2 asist üretti.