Haberler Trabzonspor Abdülkadir Ömür'ün menajeri açıkladı! İlgilenen kulüpler...

Abdülkadir Ömür'ün menajeri açıkladı! İlgilenen kulüpler...

Trabzonspor'un altyapısından çıkan ve potansiyeliyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Abdülkadir Ömür, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen çıkışı yakalayamamıştı. Bu sezon ise sakatlıktan kurtulmasının ardından tekrar etkili bir performans göstermeye başlayan milli futbolcu yeniden transferin gözde isimlerinden oldu. Yıldız oyuncunun menajeri ise transfer söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 12:28
Abdülkadir Ömür'ün menajeri açıkladı! İlgilenen kulüpler...

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Abdülkadir Ömür hakkında Radyospor'a konuşan Necdet Ergezen, "Bu tamamen mental güç. Çok ağır sakatlıklar atlattı. Bugün daha güçlü olduğunu görüyorum. Abdülkadir Ömür tekrar geri dönmeye konsantre oldu." ifadelerini kullandı.

"İLGİLENEN KULÜPLER VAR"

Oyuncunun potansiyerlinin nereye kadar gideceğini bilmediğini dile getiren Ergezen, "Ben kendimi şanslı görüyorum. Temsil ettiğim oyuncu grubum sahada sağlıklı olduğu zaman telefonum durmuyor. Gelişme olacaktır. 17 yaşından beri Avrupa piyasasında adı geçen bir oyuncu. Potansiyelinin nereye kadar gideceği kestirelemeyen bir oyuncu. İlgilenen kulüpler var. Bunları ben de duyuyorum. Ama henüz resmi bir belge yok." şeklinde konuştu.

DİĞER
Son dakika haberi: TFF yöneticisi Selim Soydan Sabah Spor’a konuştu! "O isimle anlaştılar"
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Montero trafik kazası geçirdi
F.Bahçe Ozan Tufan için kararını verdi!
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına şov başlasın! Karagümrük maçında...
Fırtına'ya İspanyol stoper! Beşiktaş da istiyor...
ÖSYM AİS şifresi nedir? Nasıl alınır?
Freddy Rincon hayatını kaybetti!
YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaşlı yıldız trafik kazası geçirdi! Beşiktaşlı yıldız trafik kazası geçirdi! 12:40
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu! 12:27
Ömür'ün menajerinden transfer açıklaması! Ömür'ün menajerinden transfer açıklaması! 12:18
Avustralyalı tenisçi Dominic Thiem, Estoril Açık'a katılacak Avustralyalı tenisçi Dominic Thiem, Estoril Açık'a katılacak 12:09
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 12:02
Ukraynalı sporcu: Evimin yakınına bomba düştü Ukraynalı sporcu: Evimin yakınına bomba düştü 11:52
Daha Eski
Sörloth sessizliğini bozdu! Beşiktaş'a gelecek mi? Sörloth sessizliğini bozdu! Beşiktaş'a gelecek mi? 11:39
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 4. etabın galibi belli oldu! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 4. etabın galibi belli oldu! 11:34
F.Bahçe Ozan Tufan için kararını verdi! F.Bahçe Ozan Tufan için kararını verdi! 11:34
Cimbom'da büyük çelişki! Marcao ve Nelsson... Cimbom'da büyük çelişki! Marcao ve Nelsson... 10:53
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" 10:47
Emirhan İlkhan'a yerli piyangosu! Emirhan İlkhan'a yerli piyangosu! 10:16