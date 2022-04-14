Abdülkadir Ömür'ün menajeri açıkladı! İlgilenen kulüpler...

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Abdülkadir Ömür hakkında Radyospor'a konuşan Necdet Ergezen, "Bu tamamen mental güç. Çok ağır sakatlıklar atlattı. Bugün daha güçlü olduğunu görüyorum. Abdülkadir Ömür tekrar geri dönmeye konsantre oldu." ifadelerini kullandı.

"İLGİLENEN KULÜPLER VAR"

Oyuncunun potansiyerlinin nereye kadar gideceğini bilmediğini dile getiren Ergezen, "Ben kendimi şanslı görüyorum. Temsil ettiğim oyuncu grubum sahada sağlıklı olduğu zaman telefonum durmuyor. Gelişme olacaktır. 17 yaşından beri Avrupa piyasasında adı geçen bir oyuncu. Potansiyelinin nereye kadar gideceği kestirelemeyen bir oyuncu. İlgilenen kulüpler var. Bunları ben de duyuyorum. Ama henüz resmi bir belge yok." şeklinde konuştu.