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Trabzonspor kafilesi Gaziantep'e geldi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Gaziantep'e geldi. Bordo-mavililer, dün kentte etkili olan sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin iptal olması üzerine Gaziantep'e gelememiş, bugün oynanması gereken Gaziantep FK-Trabzonspor maçı da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 9 Nisan Cumartesi gününe ertelenmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 18:51
Trabzonspor kafilesi Gaziantep'e geldi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Gaziantep'e geldi.

Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen kafileyi çiçeklerle karşılayan taraftar, tezahüratta bulundu, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kafile, otobüsle kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK ile Trabzonspor, yarın saat 20.30'da Kalyon Stadı'nda karşılaşacak.

Bordo-mavililer, dün kentte etkili olan sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin iptal olması üzerine Gaziantep'e gelememiş, bugün oynanması gereken Gaziantep FK-Trabzonspor maçı da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 9 Nisan Cumartesi gününe ertelenmişti.

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