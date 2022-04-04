Ahmet Çakar Trabzonspor Beşiktaş maçını değerlendirdi: En büyük yanlışı kural hatası

Türkiye'nin en önemli maçını izledik... Beşiktaş kazanmayı hak etti ama Ersin'in bir amatör takımın kalecisinin yapmayacağı hatayla ilk golü yedi. Ardından siyah-beyazlılar penaltı kaçırdı, hemen sonra da Rosier ile beraberliği kurtardı.

Uzun yıllardır Trabzonspor'un sahasında bu kadar iyi oynayan bir rakip görmemiştim. Fakat asıl mesele sahadaki hakem… MHK tarafından kovulanlar listesinde olmayan, bir FIFA hakemi…

Üstelik üç hafta önce Fenerbahçe-Trabzonspor maçında İrfan Can Kahveci'yi atarak önemli bir hata yapmıştı. Dün akşam çaldığı çalmadığı, verdiği vermediği kartlardaki dengesizlikten başka yanlışlar da yaptı. En büyük yanlışı da kural hatası… Nasıl bir penaltının, penaltı noktası üzerinden atılma zorunluluğu varsa ki, bu bir FIFA talimatıdır ve dünyanın neresinde olursa olsun penaltı vuruşu belirlenmiş penaltı noktasından yapılır. Eğer altıpas dediğimiz kale sahası içinde bir çift vuruşluk hareket varsa kural emreder ki bu çift vuruş, kale sahası ön çizgisi üzerinden ihlale en yakın nokta üzerinden yapılır. Tıpkı penaltının penaltı noktası üzerinden yapılması talimatı gibi. Ama Zorbay Küçük, büyük bir kural hatasına imza atarak, çift vuruşu kale sahası yan çizgisinin auta en yakın noktasından yaptırdı. Kural hatası açık. Beşiktaş itiraz ederse ne olur bilmiyorum. Çünkü kaleyi cepheden ve 5.5 metreden gören bir yerden çift vuruş kullanmak mı gol için avantajdır yoksa kenardan mı? Ama burada tartışılacak husus şu; bu ülkenin MHK'si o kadar vasıfsız insanlardan müteşekkil ki görev verdikleri hakemler skandal maç yönetmek dışında kural hatası da yapıyorlar ama Dünya Kupası'na gitmesi kesin olan hakem tasfiye ediliyor.