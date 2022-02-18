Trabzonspor'un transfer girişimini İtalyan basını yazdı! Athanasios Androutsos...

Lider Trabzonspor, gelecek yıl için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Calciomercato sitesi, Karadeniz devinin Olympiakos forması giyen sağ bek Athanasios Androutsos ile ilgilendiğini duyurdu.



Bordo-mavililerin, 24 yaşındaki savunmacının menajeriyle iletişime geçtiği iddia ediliyor. Hatta Fırtına'nın ara dönemde bu transferi bitirmek istediği ama başaramadığı da haberin detaylarında belirtildi. Bu sezon toplam 19 maçta Olympiakos forması giyen 1.82 boyundaki futbolcu, toplam 985 dakika süre alabildi. Sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.



Yunanistan Milli Takımı'nın alt yaş gruplarındaki performansıyla dikkat çeken Androutsos, A milli takım ile de 10 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.