Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi! Menajerini Türkiye'ye çağırdı

Trabzonspor'a geldiği günden beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız tüm taraftarların beğenisini kazananAnthony Nwakaeme yuvada kalıyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuya Suudi Arabistan ekibi Al Hilal yıllık 5 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak Nwakaeme menajerinin bu teklifini geri çevirdi.





Kısa süre içinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelecek olan Nwakaeme'nin yeni sözleşmeyi imza atması bekleniyor. Ayrılmıyorum Trabzon'da yaşamaktan dolayı memnun olduğunu her fırsatta dile getiren Nwakaeme'nin takım arkadaşlarına, "Gelecek yıl da buradayım" dediği öğrenildi. Takvim'in derlediği habere göre Trabzonspor, Nwakaeme ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.







