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Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi! Menajerini Türkiye'ye çağırdı

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Nwakaeme'den müjdeli haber geldi. Bordo-mavili yönetim, Nijeryalı yıldız ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağladı. Başarılı oyuncu, Al Hilal'in 5 milyon Euro'luk teklifini geri çevirirken, menajerine haber göndererek bordo-mavililerle sözleşme uzatmak istediğini iletti. İşte flaş gelişmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi! Menajerini Türkiye'ye çağırdı

Trabzonspor'a geldiği günden beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız tüm taraftarların beğenisini kazananAnthony Nwakaeme yuvada kalıyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuya Suudi Arabistan ekibi Al Hilal yıllık 5 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak Nwakaeme menajerinin bu teklifini geri çevirdi.

Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi! Menajerini Türkiye'ye çağırdı

Kısa süre içinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelecek olan Nwakaeme'nin yeni sözleşmeyi imza atması bekleniyor. Ayrılmıyorum Trabzon'da yaşamaktan dolayı memnun olduğunu her fırsatta dile getiren Nwakaeme'nin takım arkadaşlarına, "Gelecek yıl da buradayım" dediği öğrenildi. Takvim'in derlediği habere göre Trabzonspor, Nwakaeme ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.



Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi! Menajerini Türkiye'ye çağırdı

Nwakaeme, 1 milyon Euro'su bonus olmak üzere 2.5 milyon Euro'luk teklifi kabul ederek menajerini Türkiye'ye çağırdı. 2018'de Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon Euro'ya transfer edilen 32 yaşındaki yıldız bu sezon ligde 6 gol atıp, 8 asist yaptı.

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