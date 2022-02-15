Hakkı Yalçın'dan flaş Trabzonspor Konyaspor maçı değerlendirmesi

Pazar gecesi Trabzon'da heyecandan bir can düştü. Trabzonspor sevdasına kalbi dayanamayan 3 çocuk babası 45 yaşındaki Eyüp Yusuf'un acısıyla yüreklere köz düştü. Tribünlerde herkesin akşamı vardır da Eyüp Yusuf'un son akşamı dramatik oldu. "Başka çarem yoktu" dedi kadere, "Trabzonspor'u ölecek kadar seviyorum." Eyüp Yusuf bir sevda şehididir, adı Trabzonspor'un ömrüne kayıtlıdır artık.

Trabzonspor bu sezon ligimizin efendisidir, bunu liderlik ve puan farkı için söylemiyorum. Ligin en iyi yönetilen kulübü olduğu için, en yürekli futbolculara ve en özel teknik adamına sahip olduğu için söylüyorum. Takımdaki muhteşem koşu sanki hiç puan farkı yokmuş gibi devam ediyor.