Hakkı Yalçın'dan flaş Trabzonspor Konyaspor maçı değerlendirmesi

Abdullah Avcı bir kez olsun sızlanmadı. Başakşehir'de sezon sonu finallerinde her türlü kumpas ve futbol dışı eylemlerle kayıplara zorlanan bir adam için Trabzonspor satırbaşıdır. Abdullah Avcı'nın bordo mavi yeleli atları geleceğe eyerlidir, verdiği emekler sadece Trabzonspor için değil Türk futbolu için de değerlidir.
Kazanmak; sadece şampiyonluk değildir, insanların yüreğini de kazanan Abdullah Avcı'ya hakkını cümlelerimizle veriyoruz. "Abdullah Avcı zarafetiyle, bilgisiyle ve insani duruşuyla Türk futbolunda bir başyapıttır."
Konyaspor karşısındaki Trabzonspor'un istediğini almak gibi bir gücü vardı. Verilen mücadelede futbolcuların sadakati ve emek başroldeyken bu mücadeleye hakem de dahildi. Hakem Mete Kalkavan'ın maçın 40'ıncı dakikasında Konyasporlu Soner'i oyundan atması gerekiyordu.