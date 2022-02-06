Ahmet Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Bruno Peres'i niye attın?"

Trabzonspor şampiyonluk stresini buram buram hissediyor... Her maçı final gibi oynuyor bu da beraberinde stres getirip oyun düzenini bozuyor. İlk yarıya bakıyoruz; Trabzonspor pozisyon vermiş olsa da oyunu kontrol edebildi. Doğukan'ın becerisi ve Visca'nın vuruşu ile golü de buldu. Ama ikinci yarı çok şey değişti. Tüm kontrol Kasımpaşa'daydı, pozisyon buldular, direkten dönen topları var ama Trabzonspor bir engeli daha çok iyi oynamasa da geçmesini bildi.

Hakem Zorbay Küçük, çok yetenekli... Kırmızı kartlara kadar da tek kelimeyle mükemmel yönetim gösterdi. Sevgili Zorbay, Bruno'yu niye attın? Adam taç çizgisine gitmiş, Kasımpaşalı topu onun üzerine vurmuş, ikinci sarıdan kırmızıyı da görmüş. Peki Bruno'yu niye attın? Ondan sonraki 10 dakikada da tam olarak kontrolü kaybetmesen de mesela son dakikada Brecka'ya sarı kartı niye gösterdin? Çok yeteneklisin, mükemmel bir istikbalin var ama bazen psikoloji faktörleri de kullanmalısın.