TRABZONSPOR HABERİ: Pes etmeyen ruh! Abdullah Avcı ile büyük başarı (TS spor haberi)

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rekorları parçalarken, sahada sonuna kadar savaşıyor. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Bakasetas ve Visca'nın attığı gollerle sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Karadeniz devi, geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Avcı, yönetiminde 13 maçta geri dönüşe imza atarak şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi. Geçtiğimiz sezon beş maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Fırtına, bu sezon ise ilk geri dönüşüne Galatasaray, ardından Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rize, Altay, Sivas, Giresun ve Galatasaray karşısında imza attı.



AVCI İLE GERİ DÖNÜYOR



10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor (2-1), Antalyaspor (1-1), Beşiktaş (2-1), Kayserispor (1-1), Göztepe (1-1) maçlarında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Bu dönem ise bordo-mavililer Galatasaray (2-2), Alanyaspor (1-1), Fenerbahçe (3-1), Çaykur Rizespor (2-1), Altay (2-1), Sivas (1-1), Giresun (1-1) ve Galatasaray (2-1) karşısında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Karadeniz devi söz konusu maçlarda altı galibiyet ve yedi beraberlik aldı.



Yunus Emre SEL



GEÇEN SEZONA 15 PUAN FARK ATTI



Fırtına, Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 23. hafta itibarıyla 39 puanla 4. sırada yer alıyordu. Karadeniz devi bu dönem ise 23. hafta itibarıyla 54 puan toplayarak geçtiğimiz sezona tam 15 puanlık fark attı ve liderlik koltuğunda yer aldı.



ÖNÜNDE KRİTİK 2 KARŞILAŞMA



Trabzonspor, lige verilen aranın ardından sahasında art arka iki karşılaşmaya çıkacak. Bordo- mavililer, ligin 24. haftasında Kasımpaşa, 25. haftasında da İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Karadeniz devi, bu karşılaşmaları da kazanması halinde şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmış olacak.



15 HAFTADIR ZİRVEDE



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor, ligde 15 haftadır liderliğini sürdürüyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden koltuğu devralan bordo-mavililer, her geçen hafta rakipleriyle puan farkını açarak konumunu korumayı başardı. Fırtına, ligin 23. haftası sonunda 54 puanla liderlik koltuğunda yer alırken en yakın rakibi bir maç eksiği olan İttifak Holding Konyaspor'un ise 45 puanı bulunuyor. 15 haftadır liderliğini sürdürme başarısı gösteren Trabzonspor, geride kalan 15 haftalık bölümde de bu avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor.