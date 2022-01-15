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Zinedine sürprizi

Karadeniz devi için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Foot Mercato, bordo-mavililerin, Fransız ekibi Nimes'in Cezayirli 10 numarası Zinedine Ferhat ile ilgilendiğini duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Zinedine sürprizi
Karadeniz devi için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Foot Mercato, bordo-mavililerin, Fransız ekibi Nimes'in Cezayirli 10 numarası Zinedine Ferhat ile ilgilendiğini duyurdu. 1.80 boyundaki oyuncu, özellikle geçtiğimiz sezon Ligue 1'de Nimes adına en öne çıkan isim konumundaydı. Hem sağ kanatta hem de orta sahanın merkezinde görev alabilen 28 yaşındaki yıldız; geçtiğimiz sezon 33 lig maçında 6 gol, 9 asistlik performansıyla dikkatleri çekmişti. Bu sezon Ligue 2'de sadece 7 maçta takımın formasını giydi.
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