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SON DAKİKA - Trabzonspor Yusuf Erdoğan transferini KAP'a bildirdi!

Spor haberi... Karadeniz ekibi Trabzonspor transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavili ekip, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu Yusuf Erdoğan ile anlaşmaya varıldığını yaptığı KAP bildirimi ile duyurdu. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 12:41 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 12:51
SON DAKİKA - Trabzonspor Yusuf Erdoğan transferini KAP'a bildirdi!

Süper Lig'in açık ara lideri konumunda bulunan Trabzonspor, ara transferde hız kesmiyor... Şu ana kadar 3 ismi kadrosuna katan Karadeniz ekibi, 4. transferine imzasını attırmaya hazırlanıyor.

Bordo mavili ekip yaptığı KAP bildiriminde altyapısından yetiştirdiği isimlerden Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan'la anlaşmaya vardığını duyurdu. Yapılan bildirimde Yusuf Erdoğan'ın 500 bin euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olacağı kaydedildi. Tecrübeli oyuncu, sabah saatlerinde Trabzon'a geldi.

ŞEHRE GELDİ!
Trabzonspor, şehre gelen Yusuf Erdoğan'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yusuf Erdoğan, 2017'de 1 milyon euro bonservis bedeliyle Bursaspor'a, 2 yıl sonra da bedelsiz olarak Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.

Trabzonspor kış transfer döneminde geçtiğimiz günlerde Kouassi, Edin Visca ve Puchacz imzalarını duyurmuştu.

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