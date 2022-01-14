TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'nın yeni transferi Yusuf Erdoğan Trabzon'a geldi! İşte ilk görüntüler... (TS spor haberi)

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer, Kasımpaşa'dan kardosuna kattığı Yusuf Erdoğan'ı Trabzon'a getirdi.

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla toplamda 20 maça çıkan Yusuf Erdoğan, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

4 YIL SONRA YENİDEN TRABZONSPOR'DA

4 yıl sonra yeniden Trabzonspor'a dönen 29. yaşındaki oyuncu bordo mavili forma ile 135 maça çıkmış, 20 gol ve 15 asistlik katkı sağlamıştı.

İŞTE YUSUF ERDOĞAN'IN İLK SÖZLERİ

"Çok mutluyum. Tekrar evime geri döndüğüm için. 4 - 5 yıl önce buradan veda ederken hayal kırıklığı ve gözyaşları ile ayrılmıştım. Aynı şeyleri bugün sevinç gözyaşları olarak geri alıyorum. Çok şey kazanmış ve tecrübe edinmiş Yusuf Erdoğan olarak geliyorum. Şampiyonluk kadrosunda olmak benim için hayaldi. Bu kadroda olmama şans veren başkan ve hocama teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve heyecanlıyım.''