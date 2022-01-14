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SON DAKİKA - Trabzonspor'da Edin Visca'nın lisansı çıkarıldı!

Spor haberi... Süper Lig'de şamipyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Karadeniz ekibi Trabzonspor'da yeni transfer Edin Visca'nın lisansı çıkarıldı. Boşnak futbolcunun Sivasspor mücadelesinde sahada olması için herhangi bir engel kalmadı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 11:28 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 11:47
SON DAKİKA - Trabzonspor'da Edin Visca'nın lisansı çıkarıldı!

Süper Lig'de topladığı 49 puanla zirvede bulunan Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katan bordo-mavili ekip Boşnak oyuncunun evraklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderererk işlemleri başlatmıştı.

Oyuncunun lisansının çıkarıldığı öğrenilirken, Visca'nın Sivasspor maçında sahada olması için herhangi bir engel kalmadı.

Öte yandan Karadeniz ekibinin bir diğer transferi olan Puchacz'ın lisansının da kısa süre içerisinde çıkarılması bekleniyor.

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