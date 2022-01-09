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Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Puchacz Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki oyuncu Tymoteusz Puchacz, Trabzon'a geldi. Trabzonspor, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon getirdi. Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen oyuncuyu, bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 21:05
Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Puchacz Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un yeni sol beki Tymoteusz Puchacz, sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi.


Bordo mavililerin devre arası transfer döneminde Alman ekibi Union Berlin'den kiraladığı Tymoteusz Puchacz sözleşme imzalamak için kente geldi. Menajeriyle birlikte İstanbul'dan saat 18.00 uçağıyla yola çıkan oyuncu saat 19.40'ta Trabzon Havalimanı'na geldi. Havalimanı çıkışında az sayıdaki taraftar 22 yaşındaki oyuncuyu karşıladı.

Polonyalı sol bek Puchacz, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalayarak yeni takımıyla ilk idmanına çıkacak.
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