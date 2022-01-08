Trabzonspor ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, bordo mavililerin, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın oynanacağı stadyum dışındaki bilet gişeleri alanında taraftarlar için açı çadırı kuruldu.
Trabzonspor ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, bordo mavililerin, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın oynanacağı stadyum dışındaki bilet gişeleri alanında taraftarlar için açı çadırı kuruldu. Spor Toto Süper Lig'inin ikinci yarısının açılış maçı öncesi 'hatırlatma aşısı' olmayan taraftarlar, çadıra gelerek 3'üncü doz aşılarını yaptırdı.Aşı çadırı kuruldu