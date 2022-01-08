Haberler Trabzonspor Aşı çadırı kuruldu

Aşı çadırı kuruldu

Trabzonspor ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, bordo mavililerin, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın oynanacağı stadyum dışındaki bilet gişeleri alanında taraftarlar için açı çadırı kuruldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Aşı çadırı kuruldu
Trabzonspor ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, bordo mavililerin, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın oynanacağı stadyum dışındaki bilet gişeleri alanında taraftarlar için açı çadırı kuruldu. Spor Toto Süper Lig'inin ikinci yarısının açılış maçı öncesi 'hatırlatma aşısı' olmayan taraftarlar, çadıra gelerek 3'üncü doz aşılarını yaptırdı.Aşı çadırı kuruldu
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