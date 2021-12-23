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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Bomba görüşme ortaya çıktı! Abdülkadir Ömür ve Guardiola...

Bu sezon sergilediği performansla Trabzonspor'un şampiyonluk yürüyüşünde büyük pay sahibi olan Abdülkadir Ömür'le Manchester City'nin ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz devinin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola'nın Abdülkadir Ömür'le zoom üzerinden görüştüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 11:16 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 11:38
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Bomba görüşme ortaya çıktı! Abdülkadir Ömür ve Guardiola...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada Abdülkadir Ömür için 23 milyon euroluk bir teklif aldıklarını açıklamıştı. Ağaoğlu geçtiğimiz akşam yaptığı açıklamada ise bu teklifin, Yusuf Yazıcı'nın Lille'e gitmesinden 3-5 gün sonra geldiğini söyledi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Bomba görüşme ortaya çıktı! Abdülkadir Ömür ve Guardiola...

Ancak Abdülkadir Ömür'ün Manchester City'ye transfer sürecinde bir gelişme daha gün yüzüne çıktı. O da City teknik direktörü Josef Guardiola'nın Abdülkadir ile zoom üzerinden yaptığı görüşme oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Bomba görüşme ortaya çıktı! Abdülkadir Ömür ve Guardiola...

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; yıllarca Barcelona'da çalışan Katalan teknik direktörün Abdülkadir'le yaptığı görüşmede kendisini Lionel Messi'ye benzettiğini söylediği öne sürüldü.

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