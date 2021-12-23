TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Bomba görüşme ortaya çıktı! Abdülkadir Ömür ve Guardiola...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada Abdülkadir Ömür için 23 milyon euroluk bir teklif aldıklarını açıklamıştı. Ağaoğlu geçtiğimiz akşam yaptığı açıklamada ise bu teklifin, Yusuf Yazıcı'nın Lille'e gitmesinden 3-5 gün sonra geldiğini söyledi.

Ancak Abdülkadir Ömür'ün Manchester City'ye transfer sürecinde bir gelişme daha gün yüzüne çıktı. O da City teknik direktörü Josef Guardiola'nın Abdülkadir ile zoom üzerinden yaptığı görüşme oldu.