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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Kwang-song Han bombası!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 45 puanlı lideri Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililerde gündeme gelen son isim Kuzey Koreli Kwang-song Han oldu. 1998 doğumlu futbolcunun Fırtına'ya yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Kwang-song Han bombası!

Kouassi'yi transfer eden Trabzonspor, iki oyuncuyla daha görüşüyor… bunlardan bir tanesi sol bek diğeri ise ön tarafta oynayabilecek kanat forveti. Başkan Ahmet Ağaoğlu bu oyuncunun Djaniny, Dorukhan ve Kouassi gibi herhangi bir bonservis bedeli sorunu çıkarmadan gelmesini istiyor. Bu oyunculardan birisi 97 doğumlu olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Kwang-song Han bombası!

Ön tarafta hem kanat forveti hem de ikinci santrfor olarak oynayabilecek oyuncuyla ilgili bomba gibi bir iddia ortaya attı. Karadeniz Gazetesi'nin derlediği habere göre Kwang-song Han'ın Trabzonspor'a imza atacağı iddia edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Kwang-song Han bombası!

İtalya'dan gelen iddialara göre 5 sezon boyunca İtalya'da değişik takımlarda forma giyen hatta Juventus'a kadar yükselen 1998 doğumlu Kuzey Koreli, Trabzonspor'la bir görüşme yaptı. Yaz aylarında gerçekleşmeyen transfer şimdi çok daha yakın.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Kwang-song Han bombası!

1 Eylül 2021 tarihli CorSport; "Kwang-song Han'ın bir sonraki adresinin Türkiye Süper Ligi olacak" haberini yaptı. Ancak takım ismi vermedi. Ancak Al Duhail'le sözleşmesini fesheden Kwang, herhangi bir takımla anlaşmadı. Ocak transferini bekliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Kwang-song Han bombası!

2012'de henüz 12 yaşındaykenfutbolunu geliştirmesi için İspanya'ya gönderilen Kwang daha sonra Juventus'a kadar yükseldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Kwang-song Han bombası!

Son olarak Kwang'ın adı Cagliari'den kiralık olarak gittiği Perugia'da sergilediği başarılı futbol sonrası halkın da ilgisini çekmeye başlayınca, canlı yayına çıkarılmak istendiğinde gündeme geldi.

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