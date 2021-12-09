TRABZONSPOR HABERİ: Jean Evrard Kouassi Fırtına'ya güç katacak! İşte dikkat çeken özellikleri... (TS spor haberi)

Bordo-mavililer transfer dönemi açılmadan ilk anlaşmasını yaptı. Çin 'in Wuhan takımıyla sözleşmesi aralık ayı sonunda bitecek olan Jean Evrard Kouassi 'yi gizli operasyonla tamamlayan Trabzonspor hücumuna önemli bir güç kattı. 27 yaşındaki futbolcu hızı ve oyun stiliyle kulübün efsane isimlerinden İbrahima Yattara 'yı andırıyor. Her iki kanatta da oynayabilen başarılı hücumcunun en önemli özelliklerinden biri forvetin açtığı boşluklara çok çabuk bir şekilde sızabilmesi. Bu sayede kariyeri boyunca önemli bir skorer de oldu.

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Jean Evrard Kouassi'nin en önemli özelliklerinden biri de sert faullere maruz kalmasına rağmen güçlü bir kas yapısı olması. 27 yaşındaki futbolcu fazla sakatlık yaşayan bir oyuncu değil. Hadjuk Split forması giydiği dönemde kas ağrısı sebebiyle 2 maç kaçırmıştı. Ayak bileği dış bağlarındaki yırtık sebebiyle de 7 karşılaşmada daha forma giyememişti. Çin'de ise herhangi bir sakatlık sorunu yaşamadı. Abdullah Avcı onu joker olarak kullanacak. Hızı ve kararlı oluşu usta hocayı etkilemiş durumda



