Trabzonspor Yönetim Kurulu mazbatasını aldı

78. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden göreve gelen Trabzonspor Yönetimi mazbatasını aldı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüzün 78. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden göreve gelen Ahmet Ağaoğlu Başkanlığındaki yönetim kurulumuz Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen ve üyeler Muharrem Arz, Temel Kazancıoğlu, Mehmet Ongan ile İsmail İnan'dan oluşan heyet, yönetim kurulu üyelerimizden Ömer Sağıroğlu, Yalçın Orhan, Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Lokman Sadıklar, Coşkun Öztürk ve Vahap Öztel'e mazbatalarını teslim etti.

Törende ayrıca Denetim Kurulu Başkanlığımıza seçilen Mahmut Ören ve yönetimine, Disiplin Kurulu Başkanlığımıza seçilen Haluk Raci Gençosmanoğlu ve yönetimine, Sicil Kurulu Başkanlığımıza seçilen Hasan Basri Halisçelik ve yönetimine, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanlığımıza seçilen Mehmet Salih Uzun ve yönetimine mazbataları takdim edildi.

Mazbata töreninin ardından yönetim kurulumuz ve tüm kurul başkanlarımız ile üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.