Ağabeyine geçti

Türk futbol tarihinin yetiştirdiği en büyük kaleciler arasında yer alan ve adı sürekli Avrupa devleriyle anılan Uğurcan Çakır menajer değiştirdi. 25 yaşındaki eldiven bundan böyle ağabeyi Necdet Çakır'ın sahibi olduğu ProAthleta menajerlik şirketiyle çalışma kararı aldı.
Türkfutbol tarihinin yetiştirdiği en büyük kaleciler arasında yer alan ve adı sürekli Avrupa devleriyle anılan Uğurcan Çakır menajer değiştirdi. 25 yaşındaki eldiven bundan böyle ağabeyi Necdet Çakır'ın sahibi olduğu ProAthleta menajerlik şirketiyle çalışma kararı aldı.