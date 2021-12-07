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Ağabeyine geçti

Türk futbol tarihinin yetiştirdiği en büyük kaleciler arasında yer alan ve adı sürekli Avrupa devleriyle anılan Uğurcan Çakır menajer değiştirdi. 25 yaşındaki eldiven bundan böyle ağabeyi Necdet Çakır'ın sahibi olduğu ProAthleta menajerlik şirketiyle çalışma kararı aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 06:50
Ağabeyine geçti
Türk futbol tarihinin yetiştirdiği en büyük kaleciler arasında yer alan ve adı sürekli Avrupa devleriyle anılan Uğurcan Çakır menajer değiştirdi. 25 yaşındaki eldiven bundan böyle ağabeyi Necdet Çakır'ın sahibi olduğu ProAthleta menajerlik şirketiyle çalışma kararı aldı.
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