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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Goulart atağı

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla devirdi. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililer bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Hücum hattını zenginleştirmek isteyen Fırtına'nın gündemine giren son isim Brezilyalı Goulart oldu. Bonservisi elindeki oyuncu için girişimler devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Goulart atağı

Bordo-Mavililer Gervinho'nun sakatlığı sonrası sezonu kapatmasının ardından gözünü transfere çevirmişti. Yurt içi ve dışından birçok isim gündeme gelirken menajerlerden Ricardo Goulart teklifi geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Goulart atağı

30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Fırtına'ya önerildi. Scout ekibinin onayından geçen isim teknik direktör Abdullah Avcı'nın önüne gitti. Avcı'nın da kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin ardından Goulart ismine "Hayır" demediği öğrenildi. Trabzonspor'da yönetim bonservis bedeli bulunmayan oyuncu için ön görüşmeleri sürdürüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Goulart atağı

AVRUPA KARİYERİ BULUNMUYOR

Karadeniz temsilcisi son olarak Çin ekibi Guangzhou'da forma giyen 30 yaşındaki Brezilyalıyı incelemeye devam edecek. Goulart'ın eski maçları izleniyor. Son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Goulart atağı

Brezilya'da Santo Andre'de yetiştikten sonra İnternacional, Coimbra, Goias ve Cruzeiro formaları giyen hücum oyuncusu ardından Avrupa'yı pas geçip Çin'e transfer olmuştu. Kariyerinde hiç Avrupa'da forma giymemiş olması sebebiyle uyum sorunu yaşayıp yaşamayacağı detaylı olarak masaya yatırılmış durumda.

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