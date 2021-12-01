TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Goulart atağı

Bordo-Mavililer Gervinho'nun sakatlığı sonrası sezonu kapatmasının ardından gözünü transfere çevirmişti. Yurt içi ve dışından birçok isim gündeme gelirken menajerlerden Ricardo Goulart teklifi geldi.

30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Fırtına'ya önerildi. Scout ekibinin onayından geçen isim teknik direktör Abdullah Avcı'nın önüne gitti. Avcı'nın da kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin ardından Goulart ismine "Hayır" demediği öğrenildi. Trabzonspor'da yönetim bonservis bedeli bulunmayan oyuncu için ön görüşmeleri sürdürüyor.