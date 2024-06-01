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📺Kardeşlerim 131. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırıyor. Kardeşlerim izleyicileri son bölümde neler yaşandığını merak ediyor. Kardeşlerim 131. bölüm full izleme linki haberimizde.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 01:22
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📺Kardeşlerim 131. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Kardeşlerim 131. son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim 131. bölümü full izlemek için dizinin takipçileri araştırma yapıyor. İşte Kardeşlerim son bölüm tek parça...

👉KARDEŞLERİM 131. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 130. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer ile Oğulcan, Süsen'i belalı adamların elinden kurtarmak için telaşla kaybolan elması ararlarken, Süsen korkunç bir acıyla yüzleşir. Orhan'a karşı iyice düşmanlaşan Emin'in sinsi numaraları, hız kesmeden devam eder. Ömer'in ayağına, beklenmedik bir şans gelirken, arkadaşları da ona destek olur. Ömer ailesini düşünerek karşısına çıkan cazip teklifi değerlendirmekte tereddüt etmez.

Ataman Koleji'nde yeniden ipleri eline alan Akif, tüm çocukları bir motivasyon etkinliğinde buluşturur. Ayaz'la ilgili gerçekleri öğrenen Cansu ve Sarp'ın cephesinde birtakım gelişmeler yaşanır. Cansu ile Aybike'nin arasındaki ipler git gide gerilmişken, Aybike büyük bir şokla karşı karşıya kalır.

👉KARDEŞLERİM 131. BÖLÜM İZLE

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