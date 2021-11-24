TRABZONSPOR HABERLERİ: Süper Lig'de son 10 yılda en fazla puan toplayan hoca Abdullah Avcı!

Spor Toto Süper Lig'de 33 puan ile zirvede yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın performansı dikkat çekiyor.

Trabzonspor ile çıktığı 51 karşılaşmada 2.06 puan ortalamasını yakalayan Abdullah Avcı, son 10 yılda Süper Lig'de en fazla puan toplayan isim oldu.

3 kulüpte görev alan Abdullah Avcı, çıktığı 242 karşılaşmada 473 puan topladı.

İŞTE SON 10 YILDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN İSİMLER:

Abdullah Avcı - 242 maç - 473 puan

Rıza Çalımbay - 314 maç - 468 puan

Aykut Kocaman - 267 maç - 427 puan

Şenol Güneş - 217 maç - 421 puan

Fatih Terim - 190 maç - 400 puan

Ersun Yanal - 233 maç - 357 puan

Hamza Hamzaoglu - 236 maç - 326 puan

Hikmet Karaman - 228 maç - 276 puan

Sergen Yalçın - 166 maç - 271 puan