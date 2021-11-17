Ağaoğlu'nun rakibi yok

5 Aralık'ta yapılacak seçimli kongre öncesi mevcut Başkan Ahmet Ağaoğlu dışında aday yok. Ligde 12 haftada namağlup zirvede yer alan bordo-mavililerde, 'Her sezon zirve yarışının içerisinde olacağız' vaadiyle göreve başlayan ve sözlerini yerine getiren Ağaoğlu'na, şu ana kadar rakip çıkmadı. 8 Nisan 2018'de seçilen Ağaoğlu'nun geride kalan 1318 günlük görev sürecinde ligde 126 maça çıkan bordo-mavililer, 67 galibiyet, 38 beraberlik aldı ve 21 kez yenildi.



YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Ağaoğlu başkanlığındaki Karadeniz devi, geçen sezon başlayan yükselişi bu dönemde de sürdürdü. 2019-20'yi bir kupa ile kapatan Trabzon, 2020- 21'de de yarışta kaldı. 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 71 puan topladığı sezonu 4'üncü tamamlayan Fırtına, Süper Kupa'yı da aldı. Türkiye Kupası'na ise beşinci turda veda etti.

AVCI DÖNEMİNDE ŞAHLANDI

Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, Abdullah Avcı'nın gelmesinin ardından önemli bir çıkış yakaladı. Bordo-mavililer, ligde Avcı ile 44 maçta 3 yenilgi alırken, ilk sezonda dipten aldığı takımla ligi 4. tamamladı, bu sezon ise 12 hafta sonunda zirvede yer aldı. Avcı ile iyi bir uyum yakalayan Fırtına, bu periyotta dış sahadaki namağlup serileriyle kulüp rekorlarını da egale ederken, aynı zamanda ligde devam eden de en uzun yenilmezlik serisi unvanına sahip oldu.

5 FARKLI HOCA İLE ÇALIŞTI

Ahmet Ağaoğlu, 1218 günlük görev süresinde 5 farklı teknik adam ile çalıştı. Göreve ilk başladığı 2017-18 sezonunu teknik adam Rıza Çalımbay ile tamamlayan başkan, sırasıyla Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton ve Abdullah Avcı ile çalıştı.