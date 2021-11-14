Trabzonspor'dan Mert Çetin'e kanca

Şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren bordo-mavililerde Gineli Edgar İe'nin Milli Takım ile Afrika Uluslar Kupası oynayacak olması sebebiyle çözüm aranıyor. 9 Ocak- 6 Şubat tarihleri arasında oynanacak turnuvaya katılacak olan başarılı savunmacı takımının finale yükselmesi durumunda 5 maçı kesin kaçıracak. Dönüşüyle birlikte bu rakam 6'ya dahi çıkabilir. Trabzonspor da alternatifsiz kalmamak için transfere sarıldı. Her ne kadar Hüseyin Türkmen'e sahip olsa da bordo-mavililer bu bölgeye takviye düşünüyor. Hedefteki isim ise Hellas Verona'dan Mert Çetin. 24 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibine kiralama teklifi sunulacak.

DAHA FAZLA SÜRE İSTİYOR

Mert Çetin bu sezon Hellas Verona'da 2 maça çıktı. Sadece 46 dakika şans bulabildi. Genç futbolcu daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor, Trabzonspor'a sıcak bakıyor.