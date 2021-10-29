Trabzonspor'da Gervinho ve sakatlık şoku! Sezonu kapattı

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçında, bordo mavililer sakatlık şoku yaşadı.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Marek Hamsik'in pasını oyun alanında tutmak isteyen Gervinho, topa vurduğu anda kendisini yere bıraktı. Acı içinde kalan Fildişili yıldız, oyuna devam edemedi.
Sedye ile sahadan çıkartılan Gervinho, yerini Cornelius'a bıraktı.
SEZONU KAPATTI
Maç sonrası Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, Gervinho'nun çapraz bağlarının koptuğunu ifade ederken, sezonu kapattığını ifade etti.