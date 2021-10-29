Trabzonspor Çaykur Rizespor: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET | Trabzonspor liderliğini perçinledi!

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Müsabaka, Fırtına'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın golleri Trabzonspor adına 43. dakikada Djaniny (P), 73' Nwakaeme'den geldi. Çaykur Rizespor'un tek golü 22'de Djokovic (P) ile geldi.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 27'ye çıkararak 2. sırada bulunan Hatayspor ile puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Rizespor ise 4 puanla son sırada yer almaya devam etti.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

13. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Gervinho'nun yerine Cornelius, oyuna dahil oldu.

14. dakikada Boldrin'in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

20. dakikada Pohjanpalo'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, savunmada Edgar, topa elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada Dokovic, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

36. dakikada ceza alanı son çizgisine doğru hareketlenen Cemali Sertel'in rakibinden sıyrılmasının ardından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

41. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı kornerde sonrası arka direkte Hamsik'in şutunda, top savunmada Bolasie'nin eline çarpınca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1.

45+3. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa şut sonrası kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

(2. YARI BİRAZDAN)