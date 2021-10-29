Abdullah Avcı Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 2-1 bordo mavililerin üstünlüğü ile sona erdi.

Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o sözleri;

Bu ligde her oyun zor. Maçtan önce de söyledim. Rizespor'un 4 puanı var ama 12-13 puanları da olabilirdi. Böyle oyunlar da oynadı. 3 hafta önce penaltıyı atsalar Galatasaray maçını kazanıyorlardı.

Gervinho'nun sakatlığıyla ilgili çapraz bağ konuşuluyor, umarım değildir.

Taraftar bugün bana güzel bir duygu yaşattı. Bu şehir, duyguları yukarıda ve aşağıda yaşayan bir şehir. Coşkuya devam etsinler, bu takım iyi şeyler yapacak.

Beşiktaş maçı var, sonra 3. milli ara olacak. Oraya sağlıklı girmek istiyoruz. Beşiktaş maçı da 3 puanlık maç, geçen senenin şampiyonu, Bizim bir ivmemiz var. Bakacağız, keyfini çıkararak hazırlanacağız.

Birçok rekorlar da kırılıyor. Namağlubuz ve deplasmanda da maç kaybetmedik. Ligin en tepesindeyiz. Cuma akşamı oynadık. Dalgalanmalar olacak. Şehrin desteğini görmek çok güzel ve önemli.