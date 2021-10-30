Trabzonspor Rizespor maçının ardından Abdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Taraftar bugün bana güzel bir duygu yaşattı. Bu şehir, duyguları yukarıda ve aşağıda yaşayan bir şehir. Coşkuya devam etsinler, bu takım iyi şeyler yapacak." derken, 12. haftada Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili "Beşiktaş maçı var, sonra 3. milli ara olacak. Oraya sağlıklı girmek istiyoruz. Beşiktaş maçı da 3 puanlık maç, geçen senenin şampiyonu, bizim bir ivmemiz var. Bakacağız, keyfini çıkararak hazırlanacağız." yorumunu yaptı.