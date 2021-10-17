TRABZONSPOR HABERİ: Dorukhan Toköz sakatlığını atlattı mı? Derbide... (TS spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi bordo mavililerde sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ile ilgili gelişmeler yaşandı.

Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, Dorukhan'ın sakatlığı ile ilgili tüm gelişmeleri Futbol Plus kanalında editörümüz Ömer Faruk Özcan'a anlattı.



İşte Yunus Emre Sel'in açıklamaları:

Dorukhan Toköz 2 günlük tedavi sürecenin ardından takımla çalışmalara başladı. Büyük ihtimal Trabzonspor'un 21 kişilik kadrosunda yer alacak. Eğer Dorukhan bu süreçte tamamen takımla çalışabilmiş olsaydı, ben Dorukhan'ın 11'de oynamasını bile çok sürpriz olarak görmezdim.

Özellikle Hamsik'in oynamaması durumunda. Ama şimdi teknik direktör Abdullah Avcı'dan gidişata göre forma şansı bekleyecek.