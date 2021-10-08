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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da gündem sol bek transferi! Oscar Dorley ile görüşülecek

Son dakika Trabzonspor haberleri... Milli araya moralli giren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, sol bek takviyesi istemişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, Slavia Prag'da forma giyen Oscar Dorley'in menajeriyle görüşeceği ifade edildi. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 11:45
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da gündem sol bek transferi! Oscar Dorley ile görüşülecek

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Trabzonspor'da transfer mesaisi başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, sol beke takviye talep etmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da gündem sol bek transferi! Oscar Dorley ile görüşülecek

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre Fırtına'nın kadrosuna katacağı sol bekte birinci kural oyuncunun 97 ve sonrası doğumlu olması. Çünkü TFF kurallarına göre 14 yabancıdan en az bir tanesi bu tarihten önce doğmalı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da gündem sol bek transferi! Oscar Dorley ile görüşülecek

Bu yüzden transferin son günlerinde Juventus'tan Pellegrini ve Valencia'dan Lato'ya teklif yapılmıştı. Ancak iki oyuncuyu da kulübü bırakmamıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da gündem sol bek transferi! Oscar Dorley ile görüşülecek

Devre arasında sadece sol bek isteyen Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na kısa bir liste verdi. Bu listedeki isimlerden en fazla aşama kaydedilen ise şimdilik Slavia Prag'da forma giyen Oscar Dorley.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da gündem sol bek transferi! Oscar Dorley ile görüşülecek

Oyuncunun Rus menajeriyle temas kuruldu. Dmitry Vinokurov isimli menajer milli arada İstanbul'a davet edildi. Yapılacak görüşmeler sonrasında Slavia Prag'la görüşmeler için süreç hızlandırılacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da gündem sol bek transferi! Oscar Dorley ile görüşülecek

OSCAR DORLEY KİMDİR?

19 Temmuz 1998 tarihinde Liberya'da dünyaya gelen Oscar Dorley, kariyerine ülkesinin takımlarından Club Breweries'te başladı. Sırasıyla Trakai, Slovan Liberec, Riteriai ve Slavia Prag formaları giydi. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan 23 yaşındaki sol bekin kulübü ile olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

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