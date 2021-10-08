TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da gündem sol bek transferi! Oscar Dorley ile görüşülecek

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Trabzonspor'da transfer mesaisi başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, sol beke takviye talep etmişti.

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre Fırtına'nın kadrosuna katacağı sol bekte birinci kural oyuncunun 97 ve sonrası doğumlu olması. Çünkü TFF kurallarına göre 14 yabancıdan en az bir tanesi bu tarihten önce doğmalı.