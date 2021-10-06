TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızı Andreas Cornelius şampiyonluk açıklamasında bulundu

"SÜPER LİG'DEKİ EN İYİ TAKIM BİZİZ!"



Son olarak Süper Lig'deki oyun ve takımı hakkında konuşan Cornelius, "Süper Lig'e çok iyi uyum sağladım. En iyi takım biziz ve çok fazla pozisyona giriyoruz. Şampiyonluk için oynayan bir takımız ve bu nedenle pozisyona girmek, gol atmak benim için daha kolay. Ligdeki oyun tarzının bana çok yakın yakın olduğunu düşünüyorum. Ben büyük, güçlü ve çevik bir oyuncuyum. Ligde çok yüksek bir tempo var." diyerek sözlerini noktaladı.