TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızı Andreas Cornelius şampiyonluk açıklamasında bulundu

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, Danimarka Milli Takım kampında, Süper Lig ve bordo - mavili takım hakkında açıklamalarda bulundu. Cornelius, "Havaalanında daha önce görmediğim bir karşılama oldu, çok fazla insan vardı. Müthiş bir deneyimdi. Türkiye'de futbolcu olmak gerçekten çok eğlenceli. Orada fanatik oldukları için taraftarlarda bir duygu patlaması yaşanıyor." dedi.
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, Danimarka Milli Takım kampında, Süper Lig ve bordo - mavili takım hakkında açıklamalarda bulundu. Cornelius, "Havaalanında daha önce görmediğim bir karşılama oldu, çok fazla insan vardı. Müthiş bir deneyimdi. Türkiye'de futbolcu olmak gerçekten çok eğlenceli. Orada fanatik oldukları için taraftarlarda bir duygu patlaması yaşanıyor." dedi.
"DIŞARI ÇIKTIĞIMDA FOTOĞRAF KUYRUĞU OLUŞUYOR"
Şehirde kendisine büyük bir ilgi oluştuğunu dile getiren Danimarkalı golcü, "Trabzon'daki herkes kulübün büyük bir hayranı ve her dışarı çıktığımda fotoğraf isteyen bir insan kuyruğu oluşuyor. Alıştığımdan daha büyük bir şeyle karşılaştım. Herkes tatlı ve hoş bu yüzden bana gelmelerinde sorun yok ama bazen alışveriş ya da şehir gezisi yapmayı da istiyorum. Bu yüzden bazı anlarda zor olabiliyor." ifadelerini kullandı.
"ŞİDDETLİ BİR SEVGİ VAR"
Sosyal medyada da desteğin çok yüksek bir derecede olduğunu ifade eden 28 yaşındaki futbolcu, "Sosyal medyada destek bombardımanına tutuluyorum. Sosyal medyada takip ettiğim herkesin sayfası, fotoğrafını beğenen Türk hayranlarla dolu. Şiddetli derecede bir sevgi var. Takip ettiğim herkes çok sayıda Türk takipçi edindi." şeklinde konuştu.