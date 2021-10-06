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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızı Andreas Cornelius şampiyonluk açıklamasında bulundu

Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen ve Dünya Kupası Elemeleri'nde Moldova ve Avusturya'ya karşı Danimarka Milli Takım kadrosuna çağrılan Andreas Cornelius, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Cornelius, bu sezon şampiyonluk için oynadıklarını ve iyi bir takım olduklarını söyledi. İşte yıldız futbolcunun açıklamaları... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 18:23
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızı Andreas Cornelius şampiyonluk açıklamasında bulundu

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, Danimarka Milli Takım kampında, Süper Lig ve bordo - mavili takım hakkında açıklamalarda bulundu. Cornelius, "Havaalanında daha önce görmediğim bir karşılama oldu, çok fazla insan vardı. Müthiş bir deneyimdi. Türkiye'de futbolcu olmak gerçekten çok eğlenceli. Orada fanatik oldukları için taraftarlarda bir duygu patlaması yaşanıyor." dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızı Andreas Cornelius şampiyonluk açıklamasında bulundu

"DIŞARI ÇIKTIĞIMDA FOTOĞRAF KUYRUĞU OLUŞUYOR"

Şehirde kendisine büyük bir ilgi oluştuğunu dile getiren Danimarkalı golcü, "Trabzon'daki herkes kulübün büyük bir hayranı ve her dışarı çıktığımda fotoğraf isteyen bir insan kuyruğu oluşuyor. Alıştığımdan daha büyük bir şeyle karşılaştım. Herkes tatlı ve hoş bu yüzden bana gelmelerinde sorun yok ama bazen alışveriş ya da şehir gezisi yapmayı da istiyorum. Bu yüzden bazı anlarda zor olabiliyor." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızı Andreas Cornelius şampiyonluk açıklamasında bulundu

"ŞİDDETLİ BİR SEVGİ VAR"

Sosyal medyada da desteğin çok yüksek bir derecede olduğunu ifade eden 28 yaşındaki futbolcu, "Sosyal medyada destek bombardımanına tutuluyorum. Sosyal medyada takip ettiğim herkesin sayfası, fotoğrafını beğenen Türk hayranlarla dolu. Şiddetli derecede bir sevgi var. Takip ettiğim herkes çok sayıda Türk takipçi edindi." şeklinde konuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızı Andreas Cornelius şampiyonluk açıklamasında bulundu

"SÜPER LİG'DEKİ EN İYİ TAKIM BİZİZ!"

Son olarak Süper Lig'deki oyun ve takımı hakkında konuşan Cornelius, "Süper Lig'e çok iyi uyum sağladım. En iyi takım biziz ve çok fazla pozisyona giriyoruz. Şampiyonluk için oynayan bir takımız ve bu nedenle pozisyona girmek, gol atmak benim için daha kolay. Ligdeki oyun tarzının bana çok yakın yakın olduğunu düşünüyorum. Ben büyük, güçlü ve çevik bir oyuncuyum. Ligde çok yüksek bir tempo var." diyerek sözlerini noktaladı.

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