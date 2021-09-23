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Konyaspor Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Bu 1 puan 3 puan kadar önemli

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu. 8. dakikada Vitor Hugo'nun kırmızı kartı sonrası uzun süre 10 kişi mücadele eden bordo-mavililer, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "90 dakika bu kadar 10 kişi oynayıp 1 puanla dönmek, 3 puan kadar önemli. 21 maç deplasmanda kaybetmedik, tarihte ufak bir yerde bu da kalır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 20:03 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 20:07
Konyaspor Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Bu 1 puan 3 puan kadar önemli

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor uzun süre 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldığı müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Kırmızı kartın önemine değinen Avcı, "Oyun başlanabilecek en güzel senaryo ile başladı, 5. dakikada 2-0 öne geçebilecek bir durum vardı. Hiç beklemediğim, hayal etmediğim, aklına gelmeyecek bir kırmızı kartla karşılaşıyorsun, eksik kalıyorsun. Dün de çalıştığımızda opsiyonda, rakibi 1 eksik yakalamak önemli, şimdi 90 dakika 10 kişi oynuyorsun. Rakip iyi bir takım, 49 orta yapılmış, yarısına vurmuşlar. Kenar ortaları en iyi karşılayacak stoperim Vitor oyundan atıldı, Konya kenar ortayla golü de buldu. Oyunda Uğurcan devreye girdi, kurtardığı pozisyonlar var, hamleler yaptık, sistemi değiştirdik. Hem topa sahip olduk, hem oyuna sahip olduk. 2-2'den sonra da yüzde 100 kaçırdığımız bir durum var. İsmail'in oynayacağı son anda belli oldu, çok çalışıyor, performansı çalışmanın karşılığı." dedi.

Bu 1 puanı 3 puan gibi gördüklerini söyleyen teknik adam, "90 dakika bu kadar 10 kişi oynayıp 1 puanla dönmek, 3 puan kadar önemli. 21 maç deplasmanda kaybetmedik, tarihte ufak bir yerde bu da kalır. 4 gün sonrasına zihinsel ve fiziksel dinlenip, bunu 3 puan gibi kazanç görüp yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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