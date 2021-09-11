Haberler Trabzonspor SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Son dakika Trabzonspor Galatasaray maçı haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma öncesi bordo-mavililerde sakatlıklardan iyi haber gelirken, sarı-kırmızılılar art arda gelen sakatlık haberleri ile yıkıldı. Bu bağlamda her iki takımın da sahaya çıkacağı 11 merak konusu oldu. İşte Trabzonspor Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 11:14 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 11:21
SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 3'te 3 yaparak sezona iyi başlayan ve zirve koltuğunda yer alan Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bordo-mavililer, 7 puanlı rakibini mağlup ederek hem zirvedeki yerini korumak, hem de galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

SAKATLAR DÖNDÜ KADRO DEĞİŞİYOR

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle son Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyen Dorukhan, Peres, Cornelius, Gervinho ve Trondsen Galatasaray maçı öncesi takıma katıldı.

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, sakatların dönmesiyle birlikte Galatasaray karşısında Giresunspor mücadelesindeki 11'inde değişiklikler yapması bekleniyor. Avcı'nın forvet hattında Djaniny'in yerine Cornelius'a, sağ bekte Serkan'ın yerine Peres'e, sol bekte ise İsmail'in yerine yeni transfer Denswil'e görev verebileceği öğrenildi.

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

KAYIP İSTEMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasıyla konsantrasyonunun tamamını oynanacak maçlara verdi. İmparator, ligin henüz başı olmasına rağmen Trabzonspor karşılaşmasında kayıp istemediğini oyuncularına aktardı. Takımın öz güveni açısından Trabzonspor karşılaşmasını kritik gören İmparator, oyuncularını hem taktik hem de mental açıdan hazırlıyor.

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

İŞTE TRABZONSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR:

Uğurcan Çakır

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Bruno Peres

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Edgar Ie

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Vitor Hugo

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Denswil

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Berat Özdemir

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Marek Hamsik

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Bakasetas

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Abdülkadir Ömür

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Nwakaeme

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Cornelius

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

GALATASARAY:

Fatih Öztürk

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Taylan Antalyalı

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Luyindama

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Nelsson

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Van Aanholt

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Assunçao

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Berkan Kutlu

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Cicaldau

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Kerem Aktürkoğlu

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Morutan

SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Diagne

SON DAKİKA