SON DAKİKA! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.
Süper Lig'de 3'te 3 yaparak sezona iyi başlayan ve zirve koltuğunda yer alan Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bordo-mavililer, 7 puanlı rakibini mağlup ederek hem zirvedeki yerini korumak, hem de galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
SAKATLAR DÖNDÜ KADRO DEĞİŞİYOR
Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle son Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyen Dorukhan, Peres, Cornelius, Gervinho ve Trondsen Galatasaray maçı öncesi takıma katıldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, sakatların dönmesiyle birlikte Galatasaray karşısında Giresunspor mücadelesindeki 11'inde değişiklikler yapması bekleniyor. Avcı'nın forvet hattında Djaniny'in yerine Cornelius'a, sağ bekte Serkan'ın yerine Peres'e, sol bekte ise İsmail'in yerine yeni transfer Denswil'e görev verebileceği öğrenildi.
KAYIP İSTEMİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasıyla konsantrasyonunun tamamını oynanacak maçlara verdi. İmparator, ligin henüz başı olmasına rağmen Trabzonspor karşılaşmasında kayıp istemediğini oyuncularına aktardı. Takımın öz güveni açısından Trabzonspor karşılaşmasını kritik gören İmparator, oyuncularını hem taktik hem de mental açıdan hazırlıyor.
İŞTE TRABZONSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ
TRABZONSPOR:
Uğurcan Çakır