Haberler Trabzonspor Duygun Yarsuvat için başsağlığı

Duygun Yarsuvat için başsağlığı

Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yaşamını yitiren eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat paylaşımı geldi. "Galatasaray Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Duygun Yarsuvat için başsağlığı
Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yaşamını yitiren eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat paylaşımı geldi. "Galatasaray Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
SON DAKİKA