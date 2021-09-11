Duygun Yarsuvat için başsağlığı

Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yaşamını yitiren eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat paylaşımı geldi. "Galatasaray Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yaşamını yitiren eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat paylaşımı geldi. "Galatasaray Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz" denildi.