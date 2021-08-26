Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına Azarovi için resmi teklifini yaptı!

Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Süper Lig'e Yeni Malatyaspor ve Sivasspor galibiyeti ile başlayan bordo-mavililer sol bek pozisyonu için girişimlerini sıklaştırmıştı.

Fırtına sol bek pozisyonu için Irakli Azarovi'nin peşini bırakmıyor.

Geçen haftalarda ilk temasları kuran bordo-mavililer Dinamo Batumi'ye resmi teklifini de iletti.

19 yaşındaki oyuncu için Batumi'ye 400 bin euro teklif edildi. Gelen cevap 1 milyon euro oldu. Pazarlıklar sürüyor.