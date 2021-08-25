Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer atağı! Listedeki isim Efecan Karaca

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer atağı! Listedeki isim Efecan Karaca

Son dakika spor haberi... Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Trabzonspor, transferde yerliye yöneldi. Birçok isimle temaslarını sürdüren Karadeniz ekibi, Alanyaspor forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı renklerine bağlamak istiyor. (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:25
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer atağı! Listedeki isim Efecan Karaca

Bordo-mavililer, TFF'nin yabancı oyuncu kuralı sonrası transferde yerliye yöneldi. Bu kapsamda ilk olarak deneyimli sol bek İsmail Köybaşı'yı kadrosuna katan Fırtına'da transfer harekatı başladı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Şimdi de Aytemiz Alanyspor forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı renklerine bağlamak istiyor.

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Efecan Karaca sırasıyla Gaziantep BB, Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Sarıyer ve Alanyaspor formaları giydi.

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan milli futbolcu, geride bıraktığımız sezon Akdeniz ekibinin formasıyla çıktığı toplam 32 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yapmıştı.

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