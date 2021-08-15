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Trabzonspor'a eski Galatasaraylı yıldız Maicon'u önerdiler! Bedava...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililerin bir stoper arayışında olduğu bilinirken, kulübe sürpriz bir teklif geldi. Galatasaray'ın eski savunmacılarından Brezilyalı Maicon, Trabzonspor'a menajerler tarafından önerildi. Öte yandan bordo mavili teknik heyetin Maicon kararı da belli oldu. İşte detaylar... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 16:05
Trabzonspor'a eski Galatasaraylı yıldız Maicon'u önerdiler! Bedava...

Trabzonspor'un bir stoper takviyesi yapmak istediği bilinirken, Galatasaray'ın eski futbolcularından Maicon'un bordo mavili kulübe önerildiği ortaya çıktı.

Al Nasr kulübünden ayrılan ve şu anda boşta olan 32 yaşındaki başarılı stoperin, Türkiye'ye dönmek istediği kaydedildi.

KARAR ÇIKTI
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Maicon için, Trabzonspor kulübünün oyuncu izleme komitesi son kararını verdi. Buna göre Brezilyalı yıldızın, yetersiz bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü'nün, stoper konusunda asla hata yapmak istemediği aktarıldı.

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