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Trabzonspor'dan sürpriz transfer girişimi! Molde'nin genç yeteneği Ola Brynhildsen için teklif

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... UEFA Konferans Ligi ön eleme turunda Molde ile karşı karşıya gelen bordo mavililer, deplasmanda penaltılarla turu geçmişti. Bununla beraber maçların oynandığı esnada Trabzonspor'dan sürpriz bir çıkış geldi. Buna göre bordo mavili yönetim, Molde'nin 22'lik yıldızı Ola Brynhildsen'i istedi.  | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 12:53
Trabzonspor'dan sürpriz transfer girişimi! Molde'nin genç yeteneği Ola Brynhildsen için teklif

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı Molde mücadelesinda, Norveç temsilcisinin 22 yaşındaki genç yıldızı Ola Brynhildsen'i beğendi ve transfer için harekete geçti.

"BİZE KİRALAYIN PARLATALIM"
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bordo mavili kulübün kurmayları, Molde yetkililerine transfere ilişkin, "Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bize kiralayın. Parlatalım, bir sonraki satışından da size yüzde 25 pay verelim." dedi.

Öte yandan Molde yönetiminin bu öneriyi değerlendireceği, kabul etmeleri halinde ise Ola Brynhildsen'in imza atmak için Trabzon'a çağrılacağı ifade edildi.

22 yaşında 1.75 boyunda olan kanat oyuncusu Ola Brynhildsen bu sezon toplam 20 karşılaşmada 5 gol attı, 6 da asist yaptı. Genç oyuncu bu gollerin ikisini Akyazı Stadı'nda kaydetmişti.

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