Son dakika Molde Trabzonspor maçı haberleri | Trabzonspor'un 11'i belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor tur için sahne alıyor. İlk maçta sahasında Molde ile 3-3 berabere kalan Fırtına, Norveç'te turu geçmek için mücadele edecek.

UEFA'nın deplasman kuralını kaldırması nedeniyle herhangi bir beraberlikte maç uzatmalara gidecek.

Saat 19.00'da A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak Molde Trabzonspor maçı öncesi, temsilcimizin ilk 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan, Hugo, Edgar, Perez, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny.