"Hedefimiz zirve"

Karadeniz ekibinin başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan yaklaşan sezon öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Doğan "Takımımızın ihtiyaçları doğrultusunda hamlelerimizi yapıyoruz. Trabzonspor'un yöne her zaman şampiyonluktur. Beklentileri karşılayacak kadroyu oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yarışmacı, izleyenlere keyif veren bir takım olacağız" dedi. Bir sistem dahilinde hareket ettiklerini belirten Doğan "4 yabancı, 2 yerli oyuncuyu renklerimize bağladık. Hocamızın talepleri doğrultusunda güçleniyoruz. Gayretimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.