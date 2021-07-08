Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Yiadom iddiası!

Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın durumu belirsizliğini koruyor. Saint Etienne ile pazarlıklar sürüyor. Bu sırada Gana basını Ekuban'ın yerine Fırtına'nın Richmond Boakye Yiadom ile ilgilendiğini yazdı. Haberde Polonya'nın Gornik Zabrze takımından ayrılan 28 yaşındaki hücum oyuncusunun da bordo-mavililere sıcak baktığı detayı paylaşıldı.

EKUBAN GELİYOR

Ganalı futbolcunun Saint Etienne'e transferi gündemdeyken kampa katılmaması dedikoduları da beraberinde getirmişti. Bordo-mavili kulüp konuya açıklık getirdi: Ekuban'a özel işleri nedeniyle teknik heyetimiz tarafından izin verilmiştir. 10 Temmuz Cumartesi günü takımımızın kampına katılarak, çalışmalara başlayacaktır"