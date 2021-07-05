10 numara Abdülkadir Ömür

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün pozisyonu değişiyor. 22 yaşındaki futbolcu daha çok sağ kanatta kullanılıyordu. Abdullah Avcı, yaklaşan sezonda genç futbolcusunu artık 10 numara pozisyonunda kullanacak. Abdülkadir Ömür, Anatasios Bakasetas ve Marek Hamsik ile birlikte Karadeniz ekibinin hücumlarını şekillendirecek.
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün pozisyonu değişiyor. 22 yaşındaki futbolcu daha çok sağ kanatta kullanılıyordu. Abdullah Avcı, yaklaşan sezonda genç futbolcusunu artık 10 numara pozisyonunda kullanacak. Abdülkadir Ömür, Anatasios Bakasetas ve Marek Hamsik ile birlikte Karadeniz ekibinin hücumlarını şekillendirecek.