Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: Futbol iklime göre değil adalete göre yönetilirse futbol olacaktır

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Futbol iklime göre değil adalete göre yönetilirse futbol olacaktır" dedi.

Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonspor'un 3 Temmuz'da mağdur edildiğini belirterek, "Trabzonspor 3 Temmuz'da mağdur edildi. Şampiyonluğu çalındı, şampiyonluğunu çalanlar ödüllendirildi. Sözde 'Kumpas' iddiasını ortaya atanların kumpasın Trabzonspor'a kurulduğunu kendileri de biliyor. Futbol iklime göre değil de adalete göre yönetildiğinde 'futbol' olacaktır" ifadelerini kullandı.