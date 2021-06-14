Son dakika TS haberleri | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! 10 milyon TL gelir

Trabzonspor'un Divan Kurulu'nda konuşan Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalar yaptı. Mali konulara değinen Ağaoğlu "Bir benzin istasyonu işi vardı. Geçtiğimiz yönetimden devraldığımız ancak ciddi sıkıntıları nedeniyle satışını yapamadığımız, onun da satışını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik ve 10 Milyon TL bir gelir elde ettik." İfadelerini kullandı.

Ağaoğlu açıklamasında "Bütün gelir ve giderleri kamuoyu ile paylaşmasak bu tür yorumların yapılmasına bir yerde anlam vereceğim. Geçen yıl gerçekleşen gelirimiz 446 Milyon TL bunun içerisinde sıkıntılı sürece rağmen en büyük geliri sermaye artışından elde ettik. Ocak ayından gelen artıştan 133 Milyon TL gelir elde ettik. Trabzonspor'un sermayesi 500 Milyon TL'ye çıktı. Aynı zamanda TRA Token adı altında kulüp üyelerinin, taraftarlarının satın almış olduğu dijital varlıktan da ciddi bir gelir elde ettik. 2.3 Milyon adet satış gerçekleştirdik. 40 Milyon TL bir gelir elde ettik. Sizlerin de malumu üzere, bir benzin istasyonu işi vardı. Geçtiğimiz yönetimden devraldığımız ancak ciddi sıkıntıları nedeniyle satışını yapamadığımız, onun da satışını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik ve 10 Milyon TL bir gelir elde ettik. Bunları üst üste koyduğumuzda 446 Milyon Lira gibi bir gelir rakamına ulaştık. Bugün itibariyle yaptığımız transferlerden sonra limitimizde bizim lehimize kullanmadığımız ciddi bir açık vardı. Bu transferler ve önümüzdeki yapılacak transferlerin hepsini karşılayabilecek kaynağa ve limite sahibiz. Zaten elimiz kolumuz transfer limiti ve banka anlaşması nedeniyle bağlı. İstesek dahi yapamayız. Şartlar el verse bile biz Trabzonspor'un hangi noktalardan geçtiğini biliyoruz. Bu kulüp oyuncularına maaşlarını ödeyemeyen, transfer yasağı yiyen, FIFA'da 30'un üzerinde davası olan bir durumdaydı. Tekrar bunları yapmak ne bizim ne bizden sonra gelecek yönetimlerin haddi değildir." İfadelerini kullandı.