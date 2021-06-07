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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor transferde gözü ona dikti! Saracchi için temaslar başlayacak

'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililerde teknik direktör , gelecek sezon için yeni sol bek istedi. Trabzonspor yönetimi bu talebin ardından harekete geçerken, 1. sıraya 'i aldı. Bu operasyonun sonuçlanamaması halinde Trabzonspor, transferde ibreyi Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren 'ye çevirecek. İşte detaylar... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 06:56
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor transferde gözü ona dikti! Saracchi için temaslar başlayacak
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Marlon büyük umutlarla geldiği 'da bekleneni veremeyince opsiyonu kullanılmamıştı. Bordo-mavili ekipte teknik direktör sol beke mutlak takviye isterken alabilecekleri isimleri yönetime iletmişti. İlk sırada Fransa'da küme düşen Nimes'den var. Ancak Fransız ekibi henüz ikna edilemedi. Fırtına teklifini yeniledi fakat fazla da vakit kaybetmek istemiyor.

26 yaşındaki oyuncu için olumlu yanıt gelmezse rota Galatasaray'da kiralık forma giyen olacak. Uruguaylı sol bek için Alexander Sörloth transferinden sıcak ilişkiler kurulan RB Leipzig ile temasa geçilecek.

SIK SIK SAKATLANIYOR

Marcelo Saracchi, Abdullah Avcı'nın beğendiği bir isim ancak Galatasaray'da oynarken çabuk sakatlanması da düşündürmüyor değil. 23 yaşındaki futbolcu, Cimbom'da 1.5 sezonda 17 maç kaçırmıştı. Uruguaylı oyuncu, transferi öncesinde detaylı bir sağlık taramasından geçirilecek.

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