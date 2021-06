Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu şampiyonluğun fitilini ateşledi! "Gelecek sezon..."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelecek sezonki hedefleri ve özellikle camianın, "Şampiyonluk" beklentisi ile ilgili FOTOMAÇ'a özel açıklamalarda bulundu. Daha önce iki sezon şampiyonluk için mücadele vermelerine rağmen, "Benim ağzımdan şampiyonluk kelimesini duymayacaksınız" diyen Ağaoğlu, ilk kez taraftarlara, şampiyonluk mücadelesi sözünü verdi. Seçildiği zaman "Şampiyonluk için en az 3 yıla ihtiyacımız var" diyen Ağaoğlu, "Bu söyleminizi güncellemek isterseniz neler söylersiniz" diye sorduğumuzda, "Camia da taraftar da süreci takip ettiği ve bunu değerlendirdiği zaman, 'Evet bu sene Trabzonspor şampiyonluğun en büyük adayıdır' mesajını alıyor. Zaten hocamız da bunu ifade etmekten kaçınmıyor. Şu an itibariyle sözünü verdiğimiz noktadayız" dedi.



40-45 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Bugün minumum 40-50 milyon euro'nun altında bir kadro ile şampiyon takım göremiyoruz. Trabzonspor aynı hedef için mücadele verirken ihtiyacı olan kadro bütçesi de 20-25 milyon euro civarındadır. Bizim de o civarda bir kadro yapılanmasına ihtiyacımız var. Bu son derece hassas bir noktadır. Kulübün ekonomisini bozacak bir harcama içerisine girerseniz, şampiyon olsanız dahi bu sürdürülebilir olmaz. Bu yarışı verirken ekonominizin sağlam temeller üzerine oturması gerektiğidir.



3 SENEYE İHTİYACIMIZ VARDI

Özellikle birinci senemizde transferi için konuştuğumuz oyuncuların yarısı maaş ödemeleri için banka garantisi talep ediyorlardı. Şu an ekonomisi düzelen ve ödemeleri günü gününe yapılan takım konumuna geldik. Bugün adı ne olursa olsun bir oyuncuyla transfer konuştuğumuz zaman, 'Ödemeler zamanında yapılıyor mu?' diye sormuyor. Bugün finansal anlamda baktığınız zaman tercih edilen bir kulüp durumuna geldik. Bazı taşların yerine oturması için üç seneye ihtiyaç vardı.



PLANLADIĞIMIZ NOKTALARDAYIZ

Şu an için transfer sürecinde planladığımız noktadayız. Nereden bakarsanız bakın yüksek kalibreli oyuncu transferlerinde 1-1.5 aya ihtiyaç var. Bu isimlerin önceden belirlenmiş olması ve oyuncularla çok önceden iletişime geçmemiz çok büyük bir artı oldu. Transfer penceresi açıldığı zaman değil de çok daha önceden görüşmeleri gerçekleştirdiğimiz için her şey olumlu yönde ilerliyor. Takviyelerimiz devam edecek.



YAYINCI KURULUŞ GELİRLERİ AZALDI

Biz geldiğimiz zaman yayıncı kuruluşun üç puana ödemiş olduğu para 3 milyon 500 bin TL idi. Bugün yayıncı kuruluşun yapmış olduğu indirim ve kur artışından dolayı 2 milyona indi. Yani yayıncı kuruluştan aldığımız para büyük oranda azaldı. Tüm kulüpler koronavirüs sürecinden olumsuz etkilendi.



HEKİMOĞLU İLE İŞ BİRLİĞİ

Bu sezon genç oyuncuların kiralanması ve gelişimi için farklı bir yol izleyeceğiz. Birinci önceliğimiz Hekimoğlu Trabzon olacak. Oyuncuları öncelikle orada değerlendirmeyi düşünüyoruz. Kentin takımı, bizim takımımız. Hem Trabzonspor için iyi bir imkan hem de oyuncuların gelişmesi açısından bu ilişki önemli.



130 İCRA DOSYASI 30 FIFA DAVASI VARDI

Ağaoğlu şöyle devam etti: "Bu 3 yılda hem idari, hem finansal hem de sportif olarak yapılandık. Bunu yaparken de müzemize 2 tane kupa getirdik ve şampiyonluğu da son haftalara kadar kovaladık. Şu an için ise hocamız bile şampiyonluktan bahsediyor. Trabzonspor önümüzdeki sene şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi olacaktır. Bugünden itibaren mücadelemiz şampiyonluk mücadelesidir. Bu üç sene içinde ne değişti diyorsanız 130 tane icra davası, 30'un üzerinde FIFA'da aleyhte kesinleşmiş dava, 7 aydır ödenemeyen maaşlar ve her gün ihtar çekilen bir kulüpten işleyen bir ekonomiye dönüş yaptık. Bugün yurt dışına en fazla oyuncu göndererek kaynak getiren kulüp konumunda Trabzonspor. Tabii ki bundan sonraki hedef de şampiyonluk. Bu mücadeleyi verecek güçlü bir yapımız şu an var."



LEIPZIG KULÜBÜ KARAR VERECEK

"Sörloth ve Yusuf Yazıcı'nın bir sonraki satışından payımız var. Ama tabii ki 20 milyon euro'nun üzerinde bonservis ödeyen bir kulübün oyuncusu hakkında konuşurken o takıma saygı duymamız gerekiyor. Leipzig'in yeni gelen teknik direktörünün ve tabii ki kulübün düşüncesi netleştiği zaman daha net olarak konuşabiliriz. Gerekli adımları da o zaman atabiliriz."



UĞURCAN ÇAKIR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

"Uğurcan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli kalecileri arasında. Tabii ki transferiyle ilgili süreç devam ediyor. Ancak bizim beklentimiz zaten oldukça yüksek. Bu rakamları verecek kulüpler doğal olarak onun Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını da yakından görmek isteyeceklerdir. Avrupa Şampiyonası sonrası Uğurcan Çakır'ın durumu daha da netlik kazanacaktır."