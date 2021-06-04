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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a transferde önerisi! Söz Abdullah Avcı'da

'da son dakika transfer haberi... Yaz transfer sezonua hızlı bir giriş yapan bordo mavililere menajerler, çeşitli yıldızları önermeye devam ederken, bunu son halkası oldu. formasını 8 kez terleten Brezilyalı yıldız, Trabzonspor'a transfer olması halinde orta sahanın dinamosu olabilir. Öte yandan transferde son sözü, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı söyleyecek. İşte detaylar... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 07:02
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'a transferde Fernando önerisi! Söz Abdullah Avcı'da

, gelecek sezon güçlü bir kadro kurarak şampiyonluğun favorilerinden olmak isterken, hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. İşte bordo-mavililerin listesine dahil olan son isim ve detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'a transferde Fernando önerisi! Söz Abdullah Avcı'da

Menajerler bu kez de takımında forma giyen orta saha için devinin kapısını çaldı. Çin ekibi ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Karadeniz temsilcisine getirebileceklerini iletti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'a transferde Fernando önerisi! Söz Abdullah Avcı'da

TECRÜBELİ İSİM
Yönetim de bu futbolcuyu teknik direktör Abdullah Avcı'ya bildirdi. Başarılı hocanın kararına göre transfer süreci şekillenecek. Ukrayna ekibi ile 12, Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile de 6 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan 'nun tecrübesi ile takıma önemli katkılar sunacağı dile getiriliyor.

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