Trabzonspor Konyaspor deplasmanından da puan aldı | Yenilmezler

Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 18'de Serkan'ın kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Fırtına, 64'te Baker'in muhteşem frikiği ile öne geçti. 81'de Hadziahmetovic, harika bir vuruşla eşitliği getirdi. 78'de gelişen Konya atağında Edgar'ın ceza sahası içinde Daci'yle girdiği mücadelede maçın hakemi Ali Şansalan, penaltı kararı verdi. VAR'a gidip iptal etti.

TEK YENİLGİ İLE BİTTİ

10 kişi ile rakibinden bir puan alan Karadeniz devi, deplasmandaki başarılı sonuçlarına birini daha eklemiş oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri dış sahada yenilmeme serisini 17'ye çıkardı. Bu sezon dış sahada sadece derbi maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye mağlup olan Fırtına, böylece tek yenilgi ile bu yılı tamamlamış oldu. Trabzonspor dışarıda 8 galibiyet ve 11 beraberlikle 36 puan toplamayı başardı.

SERKAN KIRMIZI GÖRDÜ

Karadeniz devinin sağ beki Serkan Asan dün kırmızı kart gördü. 18. dakikada Chikalleshi'nin pasında Sekidika, ceza sahasına girmek üzereyken Asan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, 22 yaşındaki savunmacıya direkt kırmızı kart gösterdi. Serkan ilk kez kızardı.

NWAKAEME DİREĞE TAKILDI

Antalya maçında gol atarak 14 haftalık suskunluğunu bitiren Nwakaeme, dün şanssızlık yaşadı. 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat dün fileleri sarsmak için çabalasa da müthiş bir şutu direkten döndü. Nwakame bu sezon toplam 7 gol atarak diğer sezonlara göre daha az katkı yaptı.