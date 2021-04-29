Berat ilk kez kırmızı gördü

Fırtına'da Hugo'nun 63'te yaşadığı sakatlık sonrasında yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 07:04
Fırtına'da Hugo'nun 63'te yaşadığı sakatlık sonrasında yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı. Berat Özdemir de stopere geçti. Ancak 22 yaşındaki orta saha, 4 dakika sonra, Diabate'ye yaptığı müdahale sonucunda kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bordo-mavili futbolcu böylelikle kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.